MORENCY, Jean-Louis



À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson, le 25 mars 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Jean-Louis Morency, époux de feu Mme Jacqueline Perreault.Il laisse dans le deuil ses enfants Gérald (France), Linda (Sylvain), Jocelyne, Carole (Jacques) et Yves (Maryse), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 2 octobre 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 3 octobre dès 12h30 :www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 3 octobre à 14h, en l'église Notre-Dame-de-Lorette à Pincourt (33, av. Lussier), suivies de l'inhumation au cimetière Ste-Jeanne-de-Chantal à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot.