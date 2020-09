VEILLEUX, Françoise



À Montréal, le 21 septembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Françoise Veilleux, fille de feu Marie-Reine Jacques et de feu Gérard Veilleux, épouse de feu Harold Shufelt.Elle laisse dans le deuil son fils Glen Shufelt (Chantal Hébert) et ses petits-enfants Alex et Noémie Shufelt.Soeur et belle-soeur de: feu Charles-Henri (Madeleine Perreault), feu Jean-Paul, Normand (Mariette Faucher), Fernand (Gaétane Duval), Fernande, Denise (Jean-Marie Mathieu), Yolande, feu Huguette, Paulette (feu Gaston Dallaire), André (France Lagueux) et Martine, elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses bons ami(e) Marion et Philippe ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au salon :le samedi 3 octobre 2020 dès 11h, suivi d'une cérémonie commémorative à 13h.