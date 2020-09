ST-GEORGES, Denis



Le dimanche 6 septembre 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé paisiblement Monsieur Denis St-Georges, de Pointe-aux-Trembles, conjoint de Madame Romance Dionne.Outre sa conjointe adorée, il laisse dans le deuil ses trois enfants, Christine (Gilbert Lanthier), Mario (Guylaine Forest) et Marie-Hélène (Marc Charette), ainsi que ses petits-enfants, Geneviève, Justine, Véronique, Christophe, Marianne, Samuel, ses nombreux neveux et nièces, cousin(e)s et amis. Il quitte également les nombreux enfants et petits-enfants et leurs conjoint(e)s, ainsi que les arrière-petits-enfants de sa conjointe.La famille vous accueillera au complexele dimanche 4 octobre 2020 de 14h à 17h. Une cérémonie commémorative se fera au salon à 16h30.