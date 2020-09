BOUCHARD, Rita



Native de Mont-Joli. C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère Rita Bouchard survenu à Lachine, le 28 mai 2020 à l'âge de 98 ans et 8 mois, épouse en premières noces de feu Armand Del Torchio et en secondes noces de feu Prosper Legault.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise (Pierre Boyer) Pierre (Jocelyne Bouffard), Nicole (feu Claude Constantineau), Jocelyne (Derek Hill), ses petits-enfants, Lyne (James), Diane (Jean), Sylvie (Robert), Jean-François (Lyann), Alain (Stéphanie), Michel (Julie), Steven et Julie, ses arrière-petits-enfants Stéphanie, Émilie, Vincent, Laurence, Jasmine, Jason, Zhan, Jacob, Dalie, Oscar, Liliya, Mila, et un arrière-arrière-petit-fils Olivier, la famille de Prosper Legault, ainsi que parents et amis.Merci à la Résidence Floralies de Lachine pour les bons soins, à Magali, infirmière et Patricia, préposée étage 4 aile A ainsi que tout le personnel.La famille recevra les condoléances samedi le 3 octobre 2020 de 13 heures à 14 heures à l'Église de la Présentation de Dorval. Par la suite une messe sera célébrée à 14 heures. L'inhumation aura lieu par la suite au cimetière de Dorval.