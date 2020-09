GRENIER, Jeannine

(Bigaouette)



À Montréal, le 20 septembre 2020 à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Jeannine Grenier.Elle laisse dans le deuil ses fils Pierre (Marlène) et Jimmy (Josée), ses petits-enfants Maxime (Marie-France) et Simon, sa soeur Réjeanne (Normand), sa belle-soeur Marie-Paule (feu Fernand), le père de ses enfants Jean-Guy, neveux, nièces, parents et amis, ainsi que la Communauté de Rivière-des-Prairies.Étant donné la situation de la COVID, une cérémonie se tiendra dans l'intimité au complexeVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.