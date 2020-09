RANGER née VALADE, Élodie



À Montréal, le 15 septembre 2020, à l'âge de 95 ans est décédée madame Élodie Valade, épouse de feu Paul Ranger.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles et Michel (Johanne), ses petits-enfants Geneviève (Thomas), Nicolas et Frédéric, sa belle-soeur Luce (André), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église St-Maxime, 3700 boulevard Lévesque O, Laval, Qc, H7V 1E8, samedi le 3 octobre 2020 à partir de 9h30 suivi des funérailles à 10h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gracia.