GUERTIN, Robert



À Laval, le mercredi 16 septembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé Robert D. Guertin, époux de Diane Tanguay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jason Guertin (Anne-Sophie Julien), sa soeur Gisèle et son frère Maurice ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, amies et amis.Diane et Jason remercient tout spécialement l'équipe du deuxième étage du CHSLD VIGI l'Orchidée blanche pour les soins exceptionnels qu'il a reçus. Des dons en sa mémoire à l'Association des bénévoles du CHSLD VIGI l'Orchidée blanche (2577 boul. René-Laennec, Laval QC, H7K 3V4) seraient appréciés.Votre présence au salon se fera dans le respect de la Santé publique le samedi 28 novembre de 16h30 à 19h30 au complexe