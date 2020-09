Alcool: elle provoque une collision frontale en roulant en sens inverse dans une bretelle de l'A-640

Une conductrice vraisemblablement en état d’ébriété a provoqué une collision frontale samedi après-midi après avoir circulé en sens inverse dans une bretelle de l’autoroute 640 ouest, à Sainte-Thérèse, dans les Laurentides.

L’accident s’est produit vers 16 h 15 quand la femme a perdu le contrôle de son véhicule qui s’est retrouvé en sens inverse dans la bretelle de l’autoroute 640 ouest menant au boulevard Curé-Labelle nord. Un véhicule s’amenait au même moment et n’a pu éviter le face à face.

«La femme a été arrêtée sur place pour conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions», a relaté à l’Agence QMI le sergent Claude Denis de la Sûreté du Québec (SQ), en précisant que des prélèvements sanguins ont été demandés.

La dame a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger, selon la SQ. Un passager prenant place à l’arrière de son véhicule n’a pas été blessé, et le conducteur de l’autre véhicule non plus.

La bretelle a été fermée à la circulation pour permettre aux enquêteurs de faire leur boulot.