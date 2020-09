LA VICTOIRE, Gilles



À Trois-Rivières, le 6 août 2020, à l'âge de 86 ans, après une vie comblée, est décédé paisiblement, M. Gilles La Victoire, époux de Mme Lucille Champagne.Il laisse dans le deuil outre sa tendre épouse, Lucille Champagne, ses enfants Sandra, Pierre et Yves (Jeanne D'Arc); ses petits-enfants Jessy et Kevin (Ellya Maude); ses arrière-petits-fils Loudoic et Olivier; sa soeur Lisette (Maurice); ses frères Claude (Gaétane) et Guy (Louise); sa belle-soeur Pierrette (feu Jean-Marie); ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s, tout particulièrement Guylaine, Samantha et Jean-Louis.La famille accueillera parents et ami(e)s au :TROIS-RIVIÈRES, QC, G8Z 1V6le samedi 3 octobre, jour des funérailles, à partir de 13 h. Une liturgie de la Parole suivra à 15 h au Mémorial du Centre funéraire. (Capacité maximale de 50 personnes.) L'inhumation aura lieu au cimetière Ste-Marie-Madeleine.Afin de respecter les mesures imposées par la santé publique une brève visite vous est permise, tout en portant votre masque et en respectant la distanciation physique.La famille désire témoigner sa reconnaissance aux membres du personnel infirmier de l'Unité 2N du Centre hospitalier régional pour la qualité des services reçus et des soins prodigués.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc, G2J 1B8) ou à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (200-5165, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Qc, H4A 1T6).