BÉLANGER DALCOURT, Carole CPA, CA



De Lanoraie, le 5 septembre 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée Madame Carole Bélanger Dalcourt, épouse de Monsieur Richard Dalcourt.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Catherine (Adolfo Paz), Émilie (Bruno Charbonneau), ses petits-enfants: Alicia, Rafael, Juliette et Gabriel, sa mère Thérèse, son frère Luc (Marie-Christine Tessier), ses belles-soeurs : Francine et Sylvie (Ghislain Charette) ses nièces Fannie Thanh Chau (Rémi Chevalier) et Corinne Thanh Chau (Alexandre Themens), ainsi que de nombreux collègues, parents et amis.Des dons à la Fondation du CÉGEP à Terrebonne seraient appréciés.La famille vous accueillera dimanche le 4 octobre de 13h à 16h au :Une cérémonie suivra ce même dimanche à 16h.