CUZZOLINI, Romano



Subitement à Montréal, le 24 septembre 2020, est décédé Romano Cuzzolini, époux de feu Annetta Romanucci.Il laisse dans une profonde tristesse ses enfants Marco (Caline Nassar) et Anna-Maria (Salvatore Macri), ses petits-enfants adorés Michael, Daniel et Adriano ainsi que de nombreux parents et amis.Des funérailles auront lieu en toute intimité à l'église des Saints-Anges, Lachine, suivies de l'inhumation au Cimetière Lachine. Si vous désirez participer au service funéraire via zoom, veuillez communiquer avec la514-639-1511En lieu de fleurs, des dons à la Fondation canadienne du foie seraient grandement appréciés.