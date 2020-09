PICHÉ, Gaston



À Montréal, le 14 septembre à l'âge de 93 ans est décédé monsieur Gaston Piché, veuf de madame Claire Gaudreau.Il laisse dans le deuil sa fille Jocelyne (Alain), Michel et Christiane. Il était le frère de feu Antonio, feu Francine, feu Lili, Denise et Huguette. Il laisse également ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1www.cfdt.cajeudi le 1er octobre de 14 à 17 heures suivi des funérailles à 17 heures en la chapelle du complexe.Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, le nombre de personnes est limité à 25. De courtes visites seraient appréciées afin de permettre un plus grand nombre de visiteurs. Pour ceux et celles qui ne pourront assister aux funérailles, vous pourrez suivre la cérémonie en direct sur le web à l'adresse suivante :