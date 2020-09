Choisir le bon chemin

La gouverneure générale, Julie Payette, autant que le premier ministre Trudeau nous ont répété que nous sommes à la croisée des chemins. Je le pense aussi. Contre toute logique, le gouvernement a choisi la voie qui mène au précipice.

Ceux et celles qui sont dans la locomotive maintenant ne seront plus dans le train au moment de la chute. Ce sont nos enfants et petits-enfants qui s’écraseront dedans.

Le plus terrible dans l’histoire, c’est que nous le savons. On appuie sur l’accélérateur malgré les alarmes.

La dette environnementale pèse déjà lourd sur leurs épaules. Plusieurs vivent de l’écoanxiété. Les rapports scientifiques leur donnent raison d’avoir peur.

Ajoutons à cela les coûts sociaux et économiques de la pandémie et l’on aura fini de les écraser.

Voilà une manière bien égoïste d’aimer nos enfants collectivement. Alors que clairement, on pourrait faire tout autrement !

Choisir une autre voie

Dans toutes les crises, il y a des opportunités. C’est l’occasion de revoir nos priorités et de faire mieux qu’avant.

Nous avons besoin de politiques publiques qui protégeront la santé et la sécurité des populations dans l’avenir. Pour cela, on doit lutter contre les changements climatiques et protéger l’environnement tout en freinant la pandémie.

On ne résout pas une crise en en accélérant une autre. Les mots trempés dans la peinture verte ne suffisent pas.

Il est temps de s’engager dans une vraie transition

Pour bâtir une économie qui créera de la richesse sociale, tout en respectant les limites des écosystèmes, toutes nos décisions et toutes nos dépenses publiques doivent passer le crible de leurs impacts sur la santé et l’environnement.

En d’autres mots, on doit cesser de financer, et ultimement de permettre, ce qui contribue aux crises et faciliter la mise en œuvre de solutions.

La science et les données probantes doivent être nos guides. Pas les lobbys qui se réfugient dans les abris fiscaux !

Ce serait ça être à la hauteur de notre époque.