Ciné nostalgie: quand Sept et Showgirls ont... 25 ans!

Qui aurait cru qu’il était possible de mentionner Sept et Les girls de Las Vegas (Showgirls) dans la même phrase? Pour souffler leurs 25 bougies respectives, voici quelques faits à connaître sur ces deux films...

Sept

Sorti le 22 septembre 1995 et réalisé par David Fincher, Sept met en vedette Brad Pitt, Gwyneth Paltrow, Morgan Freeman et Kevin Spacey.

Denzel Washington a refusé le rôle de Brad Pitt, qui, du coup, n’a pas participé à Apollo 13.

Guillermo del Toro n’a pas voulu réaliser le film, qu’il trouvait trop noir, et David Cronenberg a également passé son tour.

Toujours au chapitre des refus, Christina Applegate a dit «non» au rôle féminin principal, tandis que Robin Wright s’est fait dire «non» après son audition.

Brad Pitt s’étant cassé le bras pendant le tournage, le scénariste Andrew Kevin Walker a ajouté ce détail dans le scénario. L’auteur s’est d’ailleurs inspiré de ses débuts à New York alors qu’il tentait de percer dans l’industrie du cinéma.

Les studios voulaient une fin (chut! On ne dit rien!) différente, mais Morgan Freeman et Brad Pitt ont refusé de promouvoir le long-métrage si la fin était changée.

C’est Kevin Spacey qui a suggéré qu’il se rase la tête. Lorsqu’il en a parlé à David Fincher, le cinéaste lui a répondu qu’il suivrait son exemple. Les deux hommes avaient donc la boule à zéro pendant le tournage!

Tous les bâtiments de la scène d’ouverture portent le numéro 7.

Le fils de Morgan Freeman incarne le technicien des empreintes digitales.

Les girls de Las Vegas (Showgirls)

Arrivé dans les cinémas le 22 septembre 1995, Les girls de Las Vegas est considéré comme l’un des grands navets des 30 dernières années. Retour sur un long-métrage qui a choqué à sa sortie.

Réalisé par Paul Verhoeven et écrit par Joe Eszterhas (les deux hommes ont interviewé plus de 200 danseuses avant le tournage), le film met en vedette Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan et Gina Gershon. Certaines répliques du film sont directement tirées de ces entrevues, raison pour laquelle Paul Verhoeven a interdit toute improvisation pendant le tournage.