ROY, Thérèse



À Saint-Jérôme, le 16 septembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame Thérèse Roy, épouse de feu Monsieur Lorenzo Girard.Elle laisse dans le deuil sa soeur Marie-Paule, ses belles-soeurs, Gisèle, Émilia, Madeleine, Marie-Paule, Georgette, Thérèse, Marthe et Yolande, ses beaux-frères, Éli, Fernand et Yvon ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousins, cousines et amis.Dû aux circonstances exceptionnelles de la COVID-19, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Champlain-de-la-Villa-Soleil, St-Jérôme, Résidence l'Héberge, St-Jérôme et la Résidence Le St-Laurent, Ville de Sainte-Catherine pour leur soutien et les bons soins prodigués.