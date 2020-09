LEBLANC, Lucienne

(née Levac)



À Lachine, le 20 septembre 2020, à l'âge 89 ans, est décédée Lucienne Levac, épouse de feu Jean Leblanc.Elle laisse dans le deuil sa soeur Jeannine, ses neveux et nièces Chantale, Michel, Diane et Richard ainsi qu'autres parents et amis.Étant donné la situation, la famille célébrera la vie de Mme Leblanc en toute intimité.Arrangements funéraires confiés à la