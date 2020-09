TURENNE née BRIEN

Véronique



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de madame Véronique Brien, le 24 mars 2020 à l'hôpital Pierre-Le Gardeur, à l'âge de 88 ans. Elle était l'épouse de monsieur Albert Turenne depuis plus de 61 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Alain (Melanie) et Bruno (Yannick), ses petits-enfants Madeleine, Marc, Maxime, Gabriel et Mélissa, ses belles-soeurs Hélène, Pierrette et Carmen, son beaux-frères Louis, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Elle sera exposée au :384, RUE DU VILLAGEREPENTIGNY, QUÉBEC, J5Z 1S3La famille vous accueillera le samedi 3 octobre 2020, dès 9h00. Les funérailles seront célébrées, ce même jour en l'église St-Paul L'Ermite à 11h00, suivies de l'inhumation au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.impliquez-vous/faites-un-donNous sollicitons votre collaboration afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur.