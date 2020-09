Des voisins inquiets après une fusillade

Des gens qui résident dans le quartier Saint-Henri où des coups de feu ont été échangés vendredi soir entre des rivaux de gangs de rue se disent inquiets surtout après qu’une balle perdue se fut logée dans le pare-brise de la voiture d’une femme qui circulait dans le secteur.

• À lire aussi: Choc nerveux pour une femme après un coup de feu dans le Sud-Ouest

« On est installés ici depuis quelques années [...] On voudrait avoir des enfants, alors c’est sûr que ça nous inquiète », réagit Stéfanie Cappellino, qui habite à proximité du lieu où plusieurs détonations ont retenti.

Vendredi vers 19 h 45, quatre ou cinq coups de feu ont été échangés entre deux groupes d’individus, l’un à bord d’un véhicule et l’autre à pied entre les rues Sainte-Marguerite et Saint-Émile dans le quartier de Saint-Henri, rapportent des témoins.

« Si j’étais sorti quelques minutes plus tôt, si je n’avais pas oublié quelque chose chez moi, j’aurais été témoin oculaire. C’est assez épeurant, ça aurait pu être dangereux », relate pour sa part Marco Valiquette, un autre voisin.

Dans le pare-brise

Durant les échanges de coup de feu, une balle perdue s’est logée dans le pare-brise d’un véhicule qui passait par là, dont une partie de la vitre avant a éclaté du côté de la conductrice.

Photo Roxane Trudel

La femme de 40 ans a été blessée au visage par des éclats de vitre et a subi un choc nerveux, mais n’a pas eu besoin de se rendre à l’hôpital, précise le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

« Elle n’a vu personne et n’a pas pu donner une description de suspect [...] Elle s’est vraiment fait surprendre », explique Jean-Pierre Brabant, porte-parole pour le SPVM.

Rassurer les gens

Samedi, des policiers étaient sur place pour faire du porte-à-porte dans le but de rassurer le voisinage et de trouver de potentiels témoins de la scène.

« On a une victime collatérale et ça fait un peu peur au monde [...] On voulait rassurer les gens, avoir une présence policière sur le terrain pour montrer qu’on est là et présents », poursuit-il.

Il s’agit de la troisième fusillade à survenir sur le territoire de l’île de Montréal en deux semaines.

« On a des victimes dans certains dossiers qui sont peu collaboratives, ce qui rend le travail plus difficile, mais on prend ça vraiment au sérieux. [...]. On va mettre les bouchées doubles pour essayer de faire diminuer ce genre d’événements », conclut-il.