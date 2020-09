Disparition de Mélissa Blais: des bénévoles toujours à la recherche d'indices

Près trois ans après la disparation de Mélissa Blais, le mystère plane toujours en Mauricie. Toutefois, des bénévoles qui ont toujours espoir de la retrouver s’affairaient à des recherches samedi pour trouver des indices.

• À lire aussi: Dans l’autobus avec le cadavre caché dans un sac de hockey

Ainsi, 8 plongeurs ont été dépêchés par l’organisme Meurtres et disparitions irrésolus du Québec pour inspecter le fond de la Rivière-Saint-Maurice, dans le secteur Grand-Mère, à Shawinigan.

Selon des informations provenant de la population, il serait assez facile de dissimuler une voiture au fond du cours d’eau étant sa profondeur.

Étant donné l’opacité de l’eau qui limite la visibilité des plongeurs à environ deux pieds, ceux-ci procèdent avec une méthode à tâtons.

«Nous on cherchait un endroit le plus près de Louiseville possible pour mettre une voiture à l’eau. Ça s’adonne que l’information du public nous a amené ici», dit Stéphane Luce, le président de l’organisme.

Selon lui, la thèse est assez probable, surtout si l’acte est commis en pleine nuit.

«Comme vous pouvez voir, ici même le trafic qui est au-dessus de nous autres ne peut même pas voir ce qui se passe en dessous. Donc ça pourrait être une possibilité», explique M. Luce.

En tout, ce sont 11 points de recherches qui seront scrutés à la loupe par les bénévoles.

Certains proches de la jeune femme assistaient aux recherches samedi.

Rappelons que Mélissa Blais est disparue dans la nature dans la nuit du 1er au 2 novembre 2017. Depuis, aucune trace de la mère de famille n’a été trouvée, malgré les nombreuses recherches effectuées.