DUFAULT, Arthur



À Laval, le 23 septembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Arthur Dufault.Précédé de son épouse Claire Rozon, il laisse dans le deuil son fils Jean-François (Denise), sa fille Lucie, son frère et ses soeurs, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 3 octobre de 14h à 17h. Une cérémonie religieuse suivra au salon à 16h.Vos marques de sympathie pourraient se traduire par un don à La Fondation Cité-de-la-Santé.