GAGNON, Georges



À Montréal, le 22 septembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé Georges Gagnon, retraité de La Brasserie Labatt.Il laisse dans le deuil son épouse Lise Braconnier, ses enfants Lyne (Carl Girard), Georges (Liette Monière) et Denis (Carole Richard), ses petits-enfants Philippe (Julie Gaudreault), Laurence (Simon Gaudreault), William, Gabrielle et Camille, ses arrière-petits-fils Enzo et Charles-Antoine, ses soeurs Denise (André Girard) et Francine, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu en toute intimité en raison de la situation actuelle.Pour les gens qui le désirent, vous pourrez assister aux funérailles en direct le vendredi 2 octobre 2020 à midi via la captation qui sera alors disponible. Pour y accéder, rendez-vous sur le site internet d'Urgel Bourgie; sélectionner "avis de décès-nécrologie" et sur la photo de M. Gagnon, cliquez sur la caméra.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Héma- Québec.