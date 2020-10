BROCHU, Wilfrid



À la Cité de la Santé de Laval, le 11 septembre 2020 est décédé Wilfrid Brochu, conjoint de Yvette Tessier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa belle-fille Lise (Jean-Guy Drapeau), leurs enfants Dany et Emmanuelle et leur petit-fils Donavan. Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs Jeanne (feu Charles-Henri Beaudoin), Laurette (feu Laurier Blain), Rose (feu Oscar Chartier), Janine, Roland (Bibiane Marceau), Georges-Émile (Michelle Boulanger), Marcel (Mariette Lord) et Gisèle; sa belle-soeur Angéline Duclos (feu Arthur) de même que plusieurs neveux et nièces et de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le dimanche 11 octobre de 10h30 à 13 heures. Une liturgie de la Parole sera célébrée à 12h15 au même endroit.