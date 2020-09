Écoles en temps de pandémie: 85 millions $ pour s’adapter

Le gouvernement Legault a débloqué 85 millions $ samedi pour aider les écoles à mieux faire face à la COVID-19.

• À lire aussi: [EN DIRECT] Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: COVID-19: Restez à la maison pour 28 jours

Parmi cette somme, 20 millions $ seront dédiés seulement à l’entretien des systèmes de ventilation pour éviter que le virus se propage dans l’air.

Cette enveloppe s’ajoute au 1,6 milliard $ annoncé cet été pour le remplacement des systèmes de ventilation.

Le ministère de l’Éducation dit donner suite aux recommandations de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Outre la ventilation, Québec met aussi le paquet dans le transport scolaire.

Les 15 millions $ disponibles à cet effet permettront d’ajouter des autobus scolaires sur les routes, un investissement nécessaire comme le nombre d’enfants est limité par véhicule afin de permettre un certain respect des normes sanitaires.

Cet argent servira aussi à rendre les rues plus sécuritaires, puisque plus d’enfants vont à l’école à pied depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs, le gouvernement caquiste réserve 25 $ millions à la formation et l’embauche de personnel dans le milieu de l’éducation, anticipant des besoins plus importants à cause de la crise.

Grâce à cette annonce, Québec s’attend à ce qu’il y ait plus d’éducatrices en service de garde, notamment pour augmenter la surveillance dans les écoles et ainsi assurer le respect des mesures sanitaires.

On espère aussi attirer plus de psychologues et d’orthophonistes afin de répondre aux besoins des enfants en difficulté.

« Les sommes annoncées aujourd'hui font suite à diverses demandes exprimées par nos partenaires du réseau scolaire. Elles permettront de soutenir plus efficacement tous les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, et plus particulièrement ceux qui ont accumulé du retard en raison de la pandémie », a déclaré par communiqué le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Alors que quelques écoles ont dû affronter des éclosions de COVID-19 dans les dernières semaines, Québec veut prévoir le coup et investit en masse dans l’enseignement à distance.

Les 25 millions $ annoncés par Québec devraient se concrétiser par l’ajout de techniciens informatiques et l’amélioration de la formation offerte aux enseignants.

Le gouvernement Legault a expliqué que tous ces investissements, qui s’élèvent à 85 millions $, sont possibles grâce aux montants promis par Ottawa pour les établissements scolaires.