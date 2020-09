HOULE, Marcel



À l'Hôpital Anna-Laberge, le 21 septembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Marcel Houle, de Sainte-Catherine, époux de Mme Jeanne-Thérèse Plouffe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane, Denis, Pierre et André, ses petits-enfants Nathalie et Dominic, ses arrière-petits-enfants Philippe, Olivier et Zoé ainsi que son frère René.Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie.