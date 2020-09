GUINDON LAMOTHE, Audette



Le 15 septembre 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Audette Guindon, épouse de feu M. Marcel Lamothe.Elle laisse dans le deuil les enfants de son époux, Lisette (Serge), Aline (Normand), Marc, Guy (Nancy) et Josée (Jimmy), ses petits-enfants, son frère Guy-Albert (Yolande) et sa soeur Céline, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de Sainte-Anne-de-Bellevue le samedi 3 octobre 2020 à 13h.