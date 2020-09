WHISSELL, Hélène (née Leroux)



À l'Institut de Cardiologie de Montréal, le 22 septembre 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Hélène Leroux, de Saint-Constant, épouse de feu Denis Whissell.Elle va rejoindre ses parents Ernest Leroux et Marguerite Champagne, son époux Denis Whissell ainsi que son fils Serge (feu Diane).Elle laisse dans le deuil ses filles Josée (Claude) et Sophie (Ciro), ses petits-enfants Matthieu, David, Vanessa, Jessica, Virginie et Antoni ainsi que leur conjoint, ses arrière-petits-enfants Nicolas, Rosalie, Dylan, Jayden et Lily-Rose à venir, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraireST-CONSTANT, QC J5A 2G9Tél.: 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le vendredi 2 octobre de 14h à 17h et de 18h30 à 21h ainsi que le samedi 3 octobre de 10h à 12h. Une cérémonie suivra à la chapelle, sur invitation seulement.