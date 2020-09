F1: Stroll partira 13e en Russie

Le pilote québécois Lance Stroll, freiné à la deuxième étape des qualifications samedi, partira en 13e position au Grand Prix de Russie.

Il s’agit d’un résultat décevant pour Stroll alors que son coéquipier chez Racing Point, le Mexicain Sergio Perez, a pour sa part terminé au quatrième rang.

Lewis Hamilton, sur Mercedes, obtient la position de tête pour une 96e fois en carrière, non sans avoir eu peur de ne pas franchir la Q2. Max Verstappen, à bord de sa voiture Red Bull, et Valtteri Bottas, coéquipier de Hamilton, sont les deux seuls autres pilotes à avoir devancé Perez. La course a lieu dimanche sur le circuit de Sotchi.