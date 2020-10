LEPAGE, Raymonde



C'est en toute sérénité, après un courageux combat contre le cancer, que s'est éteinte, le 21 septembre 2020, Mme Raymonde Lepage, épouse de M. André McCann.Enseignante et musicienne accomplie, elle a oeuvré au sein des commissions scolaires de Verdun, Marguerite-Bourgeoys et des Grandes-Seigneuries. Elle y a terminé sa carrière comme directrice de l'école de la Petite-Gare à La Prairie.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils Louis-Charles (Marie-Hélène Vachon) et Marc-André McCann (Amélie Charron-Montpetit) et son petit-fils Néville qu'elle adorait; ses frères et soeurs Yolande, Michelle, Yvon (Louise Gagné) et Jean Lepage (Sylvie Lévesque); ses beaux-frères et belles-soeurs Jean-Pierre (Ginette Houde), Monique (André Brunette), Suzanne (feu René Morin), Jean-Claude (Jeanne De Serres), Anne-Marie et Yves McCann (Denise Sauvé), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et amis.La famille vous accueillera le vendredi 16 octobre de 18h à 22h à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.com