MARCOTTE (PION), Andrée



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Andrée Marcotte Pion survenu le 21 septembre 2020, à l'âge de 86 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Bernard Pion, ses filles, Isabelle et Caroline, ainsi que ses petits-fils adorés Émile et Vincent. Elle laisse également ses belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 1er octobre 2020 au complexe funéraireEn raison des normes de Santé publique actuelles, la famille accueillera collègues et amis de 10h à 11h, puis les proches de 11h à 12h. Un service commémoratif suivra au complexe funéraire et sera suivi de l'inhumation au Cimetière Le Repos St-Francois-d'Assise à 13h.