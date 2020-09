BOYER, Jean-Guy

Ancien garagiste de Ste-Clotilde-de-Châteauguay et ouvreur de chemin d'hiver, est décédé le 21 septembre 2020 à l'âge de 87 ans M. Jean-Guy Boyer, fils de feu Roch Boyer et de feu Florida Yelle de St-Rémi.



Il laisse dans le deuil son épouse Claire Viau, sa soeur Lina (Lucien Roy), ses frères : Claude (Noëlla Sorel), Raymond (Claudette Monière) et Michel (Réjeanne Tougas), sa belle-sœur Rita (Jean-Pierre Lemieux), son beau-frère Guy (Jacqueline Beaudry), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.



Selon ses volontés, il a été incinéré. Aucune cérémonie n'aura lieu. Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation Parkinson Québec.



Direction funéraire:

GIBEAU-GENDRON, ST-CHRYSOSTOME, 450-826-3131