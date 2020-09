Fragile démocratie

Les déclarations de Donald Trump qui menace de ne pas reconnaître les résultats des élections ont projeté dans l’arène publique des questions qui jusqu’à présent étaient réservées à des débats théoriques entre spécialistes. La démocratie américaine est-elle en train de s’effondrer ?

Que ferait l’armée américaine si le président s’accrochait au pouvoir ? Une nouvelle guerre civile est-elle possible aux États-Unis ? Toutes ces possibilités que l’on discutait autrefois avec un sourire en coin sont devenues bien réelles. Il apparaît de plus en plus probable qu’au lendemain des élections, les États-Unis seront plongés dans une des plus importantes crises de leur histoire. Seule une victoire de Trump ou de Joe Biden par une très forte marge pourrait l’éviter. Ce n’est pas le scénario que se dessine. Au contraire, cette élection risque de paraître illégitime aux yeux de l’un ou l’autre camp.

Quels sont les ingrédients essentiels d’une démocratie ?

Il n’existe aucune démocratie parfaite. Mais un certain nombre d’éléments doivent être réunis pour qu’une démocratie soit digne de ce nom. La démocratie est le gouvernement des citoyens par opposition à celui des riches, des militaires, des aristocrates ou des religieux. Il implique une justice indépendante et dans la mesure du possible, que ceux qui votent les lois ne soient pas les mêmes que ceux qui les administrent. C’est le principe de la séparation des pouvoirs. Une démocratie a aussi besoin de la liberté d’expression. Ainsi, le droit des citoyens de critiquer ceux qui les gouvernent doit être sacré. D’où l’importance de la liberté journalistique. Les élections doivent être transparentes et accorder à chaque citoyen des chances équivalentes de se faire élire selon ses mérites. Plusieurs autres règles régissent les démocraties, mais toutes se rapportent à un principe essentiel : les citoyens d’un pays s’entendent tous pour respecter les règles établies et donc, éventuellement, concéder la victoire aux adversaires.

Quels sont les principes démocratiques en danger aux États-Unis ?

Presque tous les principes démocratiques ont été attaqués par Trump. Les politiques fiscales de Trump ont outrancièrement favorisé les gens extrêmement riches. Les secrétaires qu’il a nommés sont tous très ou extrêmement riches. Il a tenté de discréditer les médias, surtout ceux qui le critiquent. Trump s’est surpassé en indiquant que le processus électoral était frauduleux en raison du vote postal, et que donc il n’accepterait pas le résultat du vote s’il perdait. Une affirmation démentie par les faits et par tous les spécialistes du vote postal. Ici, Trump a rompu avec le principe de base selon lequel les perdants doivent accepter leur défaite.

D’autres principes démocratiques ont-ils été attaqués ?

L’évolution des dernières décennies de la démocratie américaine est inquiétante. Par exemple, l’absence de plafond de dépenses électorales rend de plus en plus ardue l’élection d’Américains sans moyens financiers. Le comptage des votes par ordinateur ôte beaucoup de transparence au processus électoral et rend plus facile la manipulation des votes. Le gerrymandering, c’est-à-dire la division extrême de circonscriptions électorales, biaise les résultats.

Est-ce que les États-Unis risquent la guerre civile ?

C’est ce que certains commentateurs américains sérieux croient, comme Thomas Friedman du New York Times. Heureusement, beaucoup de dirigeants américains voient les risques et refusent de laisser leur pays aller dans cette direction.

Que fera l’armée américaine ?

Les dirigeants de l’armée ont jusqu’ici indiqué qu’ils voulaient demeurer neutres. Cependant, si le chaos politique s’installe, ils n’auront d’autre choix que d’intervenir.