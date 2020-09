La COVID-19 ne ralentit pas les cueilleurs

Le passage en zone orange n’a pas empêché des milliers de Québécois d’envahir les vergers pour aller cueillir des pommes samedi, au grand bonheur des propriétaires qui assurent ne pas avoir de problèmes à faire respecter les mesures sanitaires.

« On a plus de monde [que les années précédentes], parce que c’est sûr que les gens veulent sortir plus. C’est juste plus compliqué avec la COVID, mais on a installé tout ce qu’il fallait installer et on s’arrange pour que ça fonctionne », explique Marc Gibouleau, propriétaire du Verger Gibouleau, à Laval.

Selon lui, deux à trois fois plus de clients viendraient récolter des pommes durant la semaine. Les samedis et dimanches seraient aussi un peu plus achalandés que les années précédentes.

Gaëtan Gilbert, copropriétaire du Verger Le Gros Pierre à Compton en Estrie, abonde dans le même sens.

Il estime accueillir environ 30 % de clients en plus du lundi au vendredi, alors qu’il pensait que la pandémie lui ferait perdre près de la moitié de son chiffre d’affaires.

Du côté de l’île d’Orléans, Raynald Drouin, propriétaire de la ferme du même nom, affirme qu’il a déjà accueilli plus de clients que l’an dernier à la même période. Pour lui, le confinement des derniers mois et l’incitation à consommer local y sont pour quelque chose.

Photo Martin Alarie

Respect des mesures

Au pied des pommiers, les cueilleurs doivent se soumettre à de rigoureuses règles de santé.

« On a seulement perdu un client cette saison parce qu’il refusait de porter le masque. Les gens sont vraiment compréhensifs et ça se passe bien en général », ajoute M. Drouin.

Pour leur part, Marc Gibouleau et Gaëtan Gilbert s’accordent pour dire que leur clientèle respecte les règles établies comme le lavage des mains ou le port du masque dans les files d’attente ou dans le verger, si les deux mètres de distanciation ne sont pas respectés.

Craintes de la zone rouge

Pour être certain de favoriser la distanciation, M. Gibouleau a même décidé de retirer les tables de pique-nique et d’annuler le tracteur comme attraction. De nombreuses allées de pommiers ont aussi été ouvertes au public pour éviter de concentrer tout le monde dans le même verger.

Et si ces propriétaires se disent soulagés de voir les Québécois au rendez-vous, ils redoutent tout de même un passage en zone rouge qui risquerait de leur faire perdre les trois dernières semaines de leur saison.

« Ce n’est pas comme les autres années où les gens étaient tous collés ensemble. On fait vraiment attention et on répète souvent les règles [de la Santé publique] parce que ce serait catastrophique pour nous de fermer à ce temps-ci de l’année », estime Claude Bilodeau, propriétaire de la cidrerie et verger Bilodeau sur l’île d’Orléans.