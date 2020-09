La liquidation

On ne le dit pas, mais on a tous une petite crainte, une trouille que l’on ne veut pas regarder trop longtemps, mais, pour ma part en tout cas, elle refuse de s’effacer.

Je n’arrête pas de me poser la question à 343 milliards : est-ce que, comme un individu, un gouvernement a une limite de crédit ? Est-ce qu’il y a une autorité dans ce monde brillant qui, un de ces matins, peut dire à Justin Trudeau : « Écoute mon grand, jamais dans ta vie ni dans celle de tes enfants et petits-enfants tu pourras rembourser ce que tu es en train de dilapider. »

N’avez-vous pas l’impression que ce qui se passe est irréel, chimérique, comme une fiction ? Ça ne se peut pas piger à gogo dans une réserve comme ça sans compter. La deuxième vague de COVID est angoissante, mais celle de Justin et son chéquier n’est pas reposante non plus. On s’en va où avec ça ?

Vous et moi, si on défonce allègrement notre marge de crédit, à un moment donné, le téléphone va sonner, quelqu’un va lever le drapeau, sonner l’alerte ou tirer le brake à bras. Est-ce que ces alarmes existent au niveau des gouvernements ou des pays ?

On ne parle jamais ou pratiquement du mode de remboursement, du temps qu’il faudra pour éliminer ces montants dus démesurés, astronomiques, impensables.

SOMMES-NOUS SEULS ?

Serons-nous obligés, dans un avenir pas si lointain, de donner nos ressources naturelles ? Devrons-nous travailler au rabais pour un autre pays ? Ceux qui nous prêtent cet argent sont-ils pliés en deux à l’idée de nous imaginer redevables jusqu’à la fin des temps ? Si on comprend bien, le prochain WE Charity, ce sera pour nous.

Je terminerai, votre honneur, avec une dernière question : y a-t-il un autre pays sur cette planète qui fait comme nous en réaction à la pandémie ? Si oui, au moins, on va se sentir moins seuls dans notre sensationnelle banqueroute.

TIENS DONC !

Pour ceux qui voudraient poursuivre Donald Trump après l’élection, la Couronne organise des forfaits de groupe.

Une fois devenu maire de Rawdon, Raymond Rougeau propose la prise de l’ours à l’inflation, le marteau-pilon à la dette et la prise du petit paquet à la corruption.

C’est quand les funérailles de Laurent Cloutier ?

Retour de la boxe, mais l’arbitre doit désinfecter les gants après chaque coup de poing sur la gueule.

Ça y est, on est dans la deuxième vague. Re-sortez le papier de toilette, la fée des dents et les tartelettes portugaises.

Proverbe d’huissier : Les bons comptes font les bons avis.

Pas chanceux. Je me suis stationné en dessous d’une contravention.

Si on ne doit pas manger la nuit, pourquoi la lumière dans le frigo ?

À DEMAIN... AUX SPORTS