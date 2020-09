Rob Manfred veut les Blue Jays à Toronto en 2021

Le commissaire du baseball majeur Rob Manfred a mentionné vendredi qu’il ferait tout en son possible afin que les Blue Jays puissent disputer la saison 2021 à Toronto.

Forcés de s’exiler de la Ville Reine en raison de la fermeture de la frontière canadienne et des contraintes liées au voyagement en temps de COVID-19, les Jays ont disputé la majorité de leurs rencontres à domicile au Sahlen Field de Buffalo.

Le gouvernement canadien avait même refusé de donner une permission spéciale à l’équipe afin de jouer au Rogers Centre de Toronto.

«La seule chose que je peux dire, c’est que je ferai tout ce qui est humainement possible afin de convaincre le gouvernement que les Blue Jays devraient jouer à Toronto l’an prochain», a assuré Manfred, en entrevue avec le réseau Sportsnet.

Le commissaire s’est tout de même dit impressionné par l’organisation, qui a su s’approprier à merveille le stade de son club-école des rangs AAA.

«Non seulement c’était commode et pratique, mais le travail qu’ils ont fait a permis de créer ce sentiment que c’était véritablement le domicile des Blue Jays, a-t-il mentionné. Je crois que c’est très important pour le mental de l’équipe et pour son habileté à performer, et un accomplissement incroyable avec le peu de temps dont ils ont disposé.»

Toronto a en effet assuré sa qualification pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016, jeudi, au Sahlen Field de surcroit.