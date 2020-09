Six Canadiens à bord

Ils sont six Canadiens à défendre en simple les couleurs de leur pays aux Internationaux de tennis de France qui s’amorcent dimanche.

Et dire que cette impressionnante délégation aurait pu compter sur deux autres membres, n’eussent été les désistements de Milos Raonic et de Bianca Andreescu, dont la place au tableau principal était acquise.

Aux côtés d’Eugenie Bouchard, bénéficiaire d’un laissez-passer, et de Leylah Annie Fernandez, le contingent masculin est composé de Denis Shapovalov, Félix Auger-Aliassime, Vasek Pospisil et Steven Diez.

Ce dernier, l’invité surprise chez les hommes, a trimé dur pour parvenir à ses fins. Il lui aura fallu en effet gagner ses trois matchs de qualifications pour participer au premier tournoi majeur de sa carrière, et ce, à l’âge de 29 ans.

Dans le Top 10

Shapovalov disputera sa première compétition depuis qu’il a fait son entrée au sein du top 10 à l’ATP. Il est en effet devenu le premier joueur de son pays à atteindre ce plateau depuis Raonic en 2016.

Celui qui affrontera le Français Gilles Simon (53e raquette mondiale) au tour initial a connu de bons moments au cours des dernières semaines en atteignant la ronde des quarts de finale aux Internationaux des États-Unis et le carré d’as au Masters 1000 Rome.

Le Québécois Auger-Aliassime en sera, lui, à sa toute première présence au tableau principal à Paris dans les rangs professionnels.

Malgré un parcours décevant lors des deux tournois sur terre battue précédant le grand rendez-vous à Roland-Garros, il a bon espoir de bien performer. Il a été éliminé d’entrée à Rome et s’est fait montrer la porte au second tour à Hambourg la semaine suivante.

« Je me sens bien »

« Mon jeu s’améliore constamment sur cette surface, a-t-il affirmé, en entrevue au réseau TSN, mais il n’est évidemment pas au niveau espéré. Autant l’an dernier j’ai dû renoncer à venir à Paris, autant cette année je me sens bien et mon corps ne suscite aucune inquiétude. C’est un grand privilège de participer à un tournoi aussi prestigieux. »

L’athlète de 20 ans a rendez-vous pour la troisième fois avec Yoshihito Nishioka, âgé de 25 ans, et 51e à l’ATP. Le Japonais a remporté les deux premiers duels, dont le plus récent à Indian Wells l’an dernier, qui s’est conclu au bris d’égalité à la troisième et décisive manche.

« C’est un bon test, a reconnu Auger-Aliassime. Je sais que je devrai travailler fort pour gagner. Tout match est difficile. »

Shapovalov et Auger-Aliassime sont les joueurs de 21 ans et moins les mieux classés actuellement au monde.

Grosses pointures

Pospisil n’a certes pas été favorisé par le tirage au sort, lui qui tentera de franchir le premier tour pour la première fois en sept présences à Paris.

Le 76e mondial affrontera l’Italien Matteo Berrettini (7e tête de série). S’il poursuit sa route, il pourrait croiser le fer avec l’Espagnol Roberto Bautista Agut (10e favori). Lourde tâche.

Quant à Diez (179e mondial), tous les espoirs sont permis puisqu’il aura comme adversaire l’Américain Mackenzie-McDonald, moins bien classé (236e) que lui. Mais, s’il parvient à franchir le premier tour, c’est un certain Rafael Nadal qu’il aura devant lui à la ronde suivante.

À part Bouchard, qui joue dès dimanche, toutes les rencontres initiales impliquant les Canadiens auront lieu lundi ou mardi.

LES CANADIENS À ROLAND-GARROS

Vasek Pospisil

6 participations

Fiche : 0-6

2019 | Absent

2018 | 1 er tour

tour 2017 | Absent

2016 | 1 er tour

tour 2015 | 1 er tour

tour 2014 | 1 er tour

tour 2013 | 1 er tour

tour 2012 | 1er tour

Denis Shapovalov

3 participations

Fiche : 1-2

2019 | 1 er tour

tour 2018 | 2 e tour

tour 2017 | 1er tour des qualif.

Félix Auger-Aliassime

1 participation

Fiche : 1-1

2019 | Forfait

2018 | 2e tour des qualifications

Stevens Diez

1re participation, qualifié

Eugenie Bouchard

Fiche en 2020 : 12-6

Bourses en 2020 : 72 631 $ US

Fiche en carrière : 272-200

Bourses en carrière : 6 495 453 $ US

Classement actuel : 168e

Meilleur classement : 5e (en octobre 2014)

Titre : 1 (Nuremberg 2014 - Terre battue)

En 2020: 6 tournois

Tournoi | Parcours | Surface

Istanbul, Turquie | Finale | Terre battue

Prague, R.-Tchèque | 1er tour | Terre battue

Prague, R.-Tchèque | Quarts de finale | Terre battue

Newport Beach | CA: 1er tour | Dure

Melbourne, Australie | 3e tour des qualif. | Dure

Auckland, N.-Zélande | Quarts de finale | Dure

À Roland-Garros

Fiche à vie : 8-6

2019 | 1 er tour

tour 2018 | 1 er tour des qualifications

tour des qualifications 2017 | 2 e tour

tour 2016 | 2 e tour

tour 2015 | 1 er tour

tour 2014 | Demi-finales

2013 | 2e tour

Leylah Annie Fernandez

Fiche en 2020 : 18-9

Bourses en 2020: 208 698 $ US

Fiche en carrière : 79-47

Bourses en carrière : 265 046 $ US

Classement actuel : 100e

Meilleur classement : 98e (en septembre 2020)

Titres : aucun

En 2020: 8 tournois

Tournoi | Parcours | Surface

Rome, Italie | 1er tour des qualif. | Terre battue

Flushing Meadows | 2e tour | Dure

Cincinnati, OH * | 1er tour | Dure

Lexington | KY 2e tour | Dure

Monterrey, Mexique | Quarts de finale | Dure

Acapulco, Mexique | Finale | Dure

Melbourne, Australie | 1er tour | Dure

Auckland, N.-Zélande | 1er tour des qualif. | Dure

À Roland-Garros

Première participation cette année dans les rangs professionnels

* Tournoi présenté sur le site de Flushing Meadows, dans l’État de New York

Source : WTA