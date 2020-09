Trevor Lewis prêt à quitter son équipe de toujours

L’attaquant Trevor Lewis a choisi de ne pas revenir avec les Kings de Los Angeles en 2020-2021, mettant ainsi fin à une aventure de 12 saisons en Californie.

Le joueur de 33 ans est en fin de contrat et a décidé de tester le marché des joueurs autonomes. Il n’a connu aucune autre équipe que les Kings, qui l’avaient repêché en première ronde (17e au total) en 2006.

«C’est assurément différent, un peu dur à imaginer, a confié Lewis à David Pagnotta, de The Fourth Period, samedi. J’ai grandi ici, et été ici toute ma carrière. Ce sera différent, mais je suis excité. Le changement est toujours bon. J’ai hâte de voir ce qui se passera.»

Lewis a dit vouloir joindre une équipe qui pourrait être en mesure de remporter la coupe Stanley, peu importe sa position géographique. Il d’ailleurs déjà gagné le convoité trophée deux fois avec les Kings (2012 et 2014).

Évoluant principalement sur les deux derniers trios, Lewis a récolté 163 points en 674 matchs en carrière. L’an dernier, il a amassé six buts et six mentions d’aide pour 12 points en 56 rencontres. Il compte également 23 points en 79 parties des séries éliminatoires.

Son salaire chez les Kings était de 2 millions $ depuis les quatre dernières années.