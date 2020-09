Un fonds de travailleurs investit... dans des robots

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Omnirobotic amasse 6,5 millions $

Fondée en 2016 par François Simard et Laurier Roy, la jeune entreprise Omnirobotic vient de récolter 6,5 millions $ auprès du Fonds de solidarité FTQ, d’Exportation et Développement Canada, de Real Ventures et de salariés. L’entreprise conçoit des robots « axés sur les objectifs » qui n’ont pas à être reprogrammés pour chaque nouvelle tâche à accomplir. Ces robots autonomes aident à « rendre sécuritaires des emplois dangereux et désagréables », fait-on valoir.

Deux dirigeants de Sobeys-IGA encaissent

Deux Québécois membres de la haute direction d’Empire, la société mère des chaînes de supermarchés Sobeys, IGA et Safeway, ont exercé des options d’achat d’actions la semaine dernière. Simon Gagné, vice-président exécutif des ressources humaines de Sobeys, a ainsi réalisé un gain brut de 372 000 $ tandis que Pierre St-Laurent, vice-président exécutif, mise en marché et Québec, a empoché un profit brut de 32 500 $. Le titre d’Empire se négocie actuellement à des sommets historiques.

Un profit de 2 M$ US pour le PDG du CN

Le grand patron du Canadien National, Jean-Jacques Ruest, a réalisé un profit brut de près de 2 M$ US en vendant, le 15 septembre, des actions issues d’options d’achat d’actions, a indiqué le Globe and Mail. Dans le Système électronique de déclaration des initiés (SEDI), il est toutefois inscrit que M. Ruest a acheté des actions plutôt que d’en vendre. Mathieu Gaudreault, porte-parole du CN, n’a pas voulu élucider l’imbroglio.

Une entreprise de camionnage passe à l’ouest

Distributions Carl Beaulac, une entreprise de Lévis qui se spécialise dans le transport de pétrole, de produits chimiques, d’agrégats et de produits chauds, vient d’être avalée par la firme Kenan Advantage. Propriété de la caisse de retraite ontarienne OMERS, Kenan se présente comme le plus important transporteur par camions-citernes en Amérique du Nord.

Le grand patron de Colabor achète

Le PDG de Colabor, Louis Frenette, a acheté pour 175 000 $ d’actions de son employeur plus tôt ce mois-ci. En mai, il en avait acheté pour 165 000 $. En Bourse, l’action du distributeur alimentaire de Boucherville est toujours en retrait de plus de 30 % par rapport à son cours du début de l’année. Les ventes de l’entreprise ont fortement chuté au printemps à cause de la pandémie. M. Frenette est un ancien PDG de Parmalat Canada, Bonduelle Amérique du Nord et Danone Canada.