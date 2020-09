Un roman à deux histoires

Si elle s’est fait connaître avec un roman intitulé Miniaturiste, l’auteure britannique Jessie Burton écrit de grands romans. Les secrets de ma mère en est la preuve.

Avec ce troisième roman pour adultes de Jessie Burton, on a un peu droit à du deux dans un. Sous sa couverture ornée d’un gros lapin vert se cachent en effet non pas une, mais deux histoires bien distinctes : l’une qui se passe au début des années 1980 et l’autre qui commence en 2017.

La première introduit Elise Morceau, une serveuse de 20 ans assez jolie pour servir aussi de modèle vivant aux étudiants du célèbre Royal College of Art de Londres. Un détail, car le plus important arrive : par un beau samedi après-midi, en se promenant dans le parc de Hampstead Heath, Elise fera la rencontre de Constance Holden, une écrivaine de 36 ans dont le premier roman a remporté un immense succès. Hollywood en a même acheté les droits d’adaptation et lorsque Constance sera appelée à Los Angeles pour le tournage, Elise n’hésitera pas à la suivre.

Le passé d’une mère

Quant à la seconde histoire, elle met en scène Rose Simmons, 34 ans. Qui est également serveuse de café, mais plus pour longtemps. Avec son conjoint Joe, elle compte très bientôt se mettre à vendre des burritos dans un camion--restaurant. Sauf que depuis peu, tout n’est plus aussi clair. Après avoir cherché pendant des années à en savoir plus sur sa mère, qui l’a abandonnée peu après sa naissance, Rose découvrira enfin le nom de la dernière personne à l’avoir vue : eh oui, Constance Holden! Une auteure aujourd’hui oubliée de presque tous et qui tient peut-être à ce que les choses restent ainsi...

Un beau roman servi par une très jolie plume.

FRISSONS GARANTIS

Dans l’ombre de Philip Kerr

Photo courtoisie

Dans un monde idéal, mieux vaut avoir lu les trois précédents opus de la série consacrée aux enquêtes du commissaire Richard Oppenheimer avant d’entamer celui-ci. Non seulement parce qu’ils en valent réellement la peine (Germania est tout simplement excellent !), mais parce qu’ils sont si bien documentés qu’ils nous donnent une très bonne idée de ce à quoi pouvait ressembler le quotidien des Berlinois aux dernières heures du Troisième Reich. Ou même après, ce tome-ci se déroulant en 1946.

Un tueur dans la ville

Ne regrettant toujours pas le métier de flic, Oppenheimer travaille donc maintenant du côté américain de la ville, au Service allemand de recherche. Un Allemand sur quatre étant activement recherché (par ses proches ou par les Alliés !), disons qu’il n’a pas vraiment le temps de s’ennuyer. Et malheureusement pour lui, les choses n’iront pas en s’améliorant lorsque des cadavres couverts de signes alphabétiques commenceront à surgir un peu partout dans la ville. Car évidemment, c’est à lui qu’on fera appel pour retrouver le tueur à l’origine de tous ces meurtres.

À lire sans faute, surtout si on a adoré la série Bernie Gunther de Philip Kerr.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Holiday

Photo courtoisie

Kate et ses trois meilleures amies, Rowan, Jennifer et Izzy, ont décidé d’aller fêter leurs 40 ans avec maris et enfants dans une magnifique villa du sud de la France. Mais à peine arrivée, Kate comprendra que son mari la trompe. Avec l’une de ses trois meilleures amies. Laquelle ? Pour l’instant, elle n’en a pas la moindre idée. Mais plus elle cherchera à le découvrir, plus la situation deviendra intenable. Un bon thriller pour le week-end !

Les frères Lehman

Photo courtoisie

Ce pavé a tour à tour reçu le prix Médicis Essai et le prix du Meilleur Livre étranger. Dans un style franchement à part, mais plein d’humour, il raconte la façon dont les frères Lehman ont coûte que coûte réussi à bâtir un véritable empire à New York. Une bonne façon de découvrir tout ce qui est arrivé avant que la banque Lehman Brothers ne fasse faillite en 2008.

Vive l’autocuiseur multifonction

Photo courtoisie

Pour gagner un temps fou, l’autocuiseur multifonction serait apparemment LE nouvel appareil à avoir dans la cuisine. En plus de nous permettre de préparer à peu près n’importe quoi (yogourt nature maison, chili au porc effiloché, rôti de bœuf à la Stroganov, poulet barbecue, moules vapeur, risotto, brownies au chocolat fondant...), il cuit tout à la vitesse de l’éclair ! Les 150 recettes de ce livre nous en donnent un excellent avant-goût !

L’aventure du caca

Photo courtoisie

Bon. Il faut avouer qu’avec un titre pareil, il n’est pas vraiment difficile de deviner quels sujets seront abordés dans ce petit livre. Alors oui, il y sera question de composition, de quantité, de fréquence, de couleur ou d’odeur. Mais pas seulement. Se penchant également sur les façons dont les déjections ont été éliminées au fil des siècles, il nous offre un étonnant cours d’histoire et de sociologie.