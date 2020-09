Vers un Québec indépendant en fruits et légumes toute l’année

La pandémie a jeté une nouvelle lumière sur la notion d’autonomie alimentaire. Peut-on manger local à longueur d’année ? À quel point sommes-nous dépendants de l’importation de fruits et légumes ? Un dossier qui démystifie la réalité alimentaire du Québec.

Des producteurs agricoles vont doubler leur production de fruits et de légumes de serre à près de 250 hectares, soit 350 terrains de football, avec l’aide de l’État qui permettront au Québec de se rapprocher de l’autonomie alimentaire tant souhaitée depuis les années 1970.

« On veut avoir une plus grande autonomie alimentaire. Ça veut dire avoir plus de produits “faits au Québec”, moins de produits importés. On a été inquiets au cours du printemps de ne plus recevoir entre autres des fruits et des légumes », a plaidé le premier ministre François Legault, en Abitibi, en août.

Ce rêve, déjà caressé par l’ex-ministre de l’Agriculture Jean Garon, semble plus que jamais possible en raison de la forte demande pour les aliments d’ici.

Mardi dernier, le gouvernement Legault a affiché ses couleurs avec sa Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois pour que les établissements publics aient des cibles d’achats d’ici cinq ans.

De concert avec l’industrie de l’agroalimentaire, ils ont décidé d’en faire un chantier immédiat. Partout au Québec, des entreprises prennent des initiatives pour nourrir les Québécois avec des aliments cultivés à longueur d’année :

La plus grosse serre du Québec, Les Serres Lefort, s’inspire de l’Ontario.

Le producteur de patates Dolbec mise sur l’entreposage et la Ferme Onésime Pouliot envisage de nouvelles techniques pour la récolte des petits fruits.

Hydro répond à une revendication traditionnelle des serristes : elle abaisse ses tarifs pour l’ensemble des agriculteurs, peu importe leur taille.

L’Union des producteurs agricoles (UPA) et Sollio Groupe Coopératif plaident pour l’autonomie alimentaire.

Nos grands investisseurs veulent participer au mouvement.

Pluie de millions

Près de la moitié des fruits et des légumes que l’on retrouve dans l’assiette des Québécois viennent des serres, selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Dans sa stratégie, le gouvernement Legault espère doubler la quantité de serres de 123 hectares à 246 hectares ces cinq prochaines années.

Le MAPAQ estime que des investissements totaux, privés et publics, jusqu’à 480 M$ seront nécessaires pour faire croître l’industire. Pour faire pousser la filière des serres, Québec s’apprête à injecter des dizaines de millions de dollars pour que la province ait sa place au soleil aux côtés de l’Ontario et de la Californie.

Ces dernières années, Investissement Québec (IQ) a ouvert le bal en distribuant l’argent public pour soutenir des joueurs clés.

Les Serres Sagami-Savoura ont eu un prêt de 3,5 M$ en 2015, Les Serres Lefort, un prêt de 7,5 M$ et une garantie de prêt de 5,95 M$ en 2016, auxquels s’est ajoutée une garantie de prêt de 2,45 M$ en 2017.

De leur côté, les Serres Toundra ont eu une garantie de prêt de 23 M$ en 2015 et un prêt de 8 M$ en 2020.

« Au Québec, le problème, c’est que l’on consacre les trois quarts de nos terres en céréales à de la production de maïs et de soya destinés aux animaux », déplore Patrick Mundler, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval.

On produit deux fois plus de calories que ce que l’on consomme, mais notre production sert à nourrir nos animaux et nos automobiles, note-t-il.

Mais le développement de la filière des serres pourrait venir changer la donne. Avec des ventes de 143 millions de dollars, l’industrie dominée par une douzaine de gros joueurs a faim.

Comme l’aéronautique

Au sommet, les Serres Sagami-Savoura (38 hectares) et Les Serres Lefort (30 hectares), qui ont la plus grande serre du Québec à un seul endroit, ne cachent pas leur appétit de croissance.

« Si on veut vraiment doubler le nombre de serres au Québec, il va falloir faire ce que l’on a fait avec l’aéronautique : bâtir des chaires et des facultés pour former des spécialistes », plaide André Michaud, président d’Agro-Québec.

Pour Stéphan Lemieux, PDG des Serres Royales de six hectares à Saint-Jérôme, l’image ternie de l’agriculture, la pénurie de main-d’œuvre et la perte de l’expertise au profit de l’industrie du cannabis fait mal.

« Au Québec, même le numéro 1 reste un petit joueur dans la mer de tous les producteurs ontariens. Quand les bannières veulent faire des promotions, même nos gros joueurs ont de la difficulté à subvenir à la demande », lance le plus gros producteur de tomates raisins de la province.

Selon lui, le gouvernement québécois devrait songer à offrir des crédits d’impôt pour aider les agriculteurs à être plus concurrentiels.

« Les grosses serres font du “bio à la Walmart”. On fait un produit du tiroir et non du terroir », lance à la blague Frédéric Jobin-Lawler, copropriétaire de l’Abri végétal, dans les Cantons-de-l’Est.

Ce qui fait dire au professeur d’agriculture Patrick Mundler que la construction de serres pourrait bien déplacer le problème plutôt que le régler.

« On va importer la main-d’œuvre plutôt que d’importer les produits. Plutôt que faire venir les tomates, on va faire venir les Mexicains », conclut-il.

► La Stratégie Serres Québec prévoit 9,5 M$ sur cinq ans, 30 M$ sur cinq ans et un montant à déterminer avec le ministère de l’Économie et Investissement Québec (IQ), selon la Stratégie gouvernementale de développement des serres au Québec publiée en mai dernier.

Du retard à rattraper par rapport à l’Ontario

Photo Francis Halin

Le Québec a du chemin à faire pour rattraper l’Ontario où il y a dix fois plus de serres qu’ici dans des villes ensoleillées comme Leamington.

« On est en retard par rapport à l’Ontario. On est dix fois plus petit. L’Ontario peut nourrir une partie du Canada, tandis que nous autres on a de la misère à nourrir une partie du Québec », lance Daniel Terrault, vice-président développement des affaires des Serres Lefort, rachetées par Hydroserre en début d’année, qui commercialise la laitue Mirabel et les légumes bios VÔG.

À Sainte-Clotilde-de-Châteauguay, en Montérégie, l’entreprise possède la plus grande serre du Québec de plus d’une vingtaine d’hectares. On y fait pousser de la laitue (396 000 têtes par semaine), des poivrons (4 hectares) et des concombres et mini-concombres (4 hectares).

« Tout le complexe que l’on a ici à Sainte-Clotilde-de-Châteauguay est chauffé avec la biomasse. Ce sont des copeaux de bois 100 % québécois, qui viennent des scieries », poursuit M. Terrault des Serres Lefort.

Près de 45 % de ses produits sont vendus sur le marché américain à l’intérieur d’un rayon de dix heures de route. New York et Boston mangent de la laitue Mirabel « Fait au Québec » au quotidien.

« Ces six derniers mois, on a vu nos ventes bondir de 40 % en raison de la pandémie parce que les Québécois se sont tournés vers des produits locaux », poursuit le haut dirigeant des Serres Lefort.

Grenouille

Pour Claude Laniel, directeur général des Producteurs en serre du Québec, le Québec n’a pas besoin d’imiter l’Ontario, mais peut s’en inspirer.

« C’est la grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf. Je ne pense pas que ça soit l’intérêt du Québec. On est à peu près 20 % de la population canadienne, donc produire 20 % des légumes de serre serait atteignable. On est à 10 % en ce moment », analyse-t-il.

À Leamington, en Ontario, la capitale nord-américaine de serres, les hivers sont plus chauds et le soleil plus généreux. Les installations de 25 à 35 acres coûtent une soixantaine de millions de dollars à bâtir.

« Ce sont de gros investissements. Il ne faut pas amener de maladie là-dedans. La biosécurité est extrêmement sérieuse. Tu ne vas pas dans ces complexes-là aujourd’hui sans combinaison complète », explique Joseph Sbrocchi, directeur général de la Ontario Greenhouse Vegetable Growers (GVG), basée à Leamington.

Selon lui, on ne pourra pas faire pousser des patates, des carottes et des légumes racines en serre, mais les haricots, les aubergines, les champignons, oui. « On peut faire pousser bien plus que des tomates, des concombres et des poivrons. On a de plus en plus de fraises », dit-il.

Quand on lui demande si les serres sont vraiment l’avenir de l’agriculture ou un effet de mode, Joseph Sbrocchi s’enthousiasme.

« Dans le film de science-fiction Le Martien, on fait une serre pour avoir de la nourriture. Cette structure-là protège d’un environnement hostile », conclut-il en riant.

LE PLAN LEGAULT

Québec veut doubler la superficie de culture en serre pour respecter un engagement électoral si l’on se fie à la Stratégie gouvernementale de développement des serres au Québec du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) de mai dernier.

Contexte

Engagement pris par le gouvernement

« Un gouvernement de la CAQ fera en sorte de doubler la superficie de culture en serre au Québec en bonifiant le programme de rabais d’électricité offert présentement pour les producteurs en serre » -François Legault, 5 septembre 2018

Objectifs

Respecter engagement électoral

Autonomie alimentaire améliorée

Entreprises rentables

Optimiser les retombées économiques au Québec

Hausse équilibrée offre - demande

Des marchés, des tailles et des modèles d’affaires différents

Consommation de produits de serre

En 2018, le Québécois consommait 9,5 kg des principaux légumes de serre comparativement à 6,2 kg en 2007

La production actuelle de fruits et légumes de serre comblerait approximativement 50 % de la consommation québécoise de produits de serre

Les serres au Québec en chiffres

Ventes de 143 M$

123 hectares de fruits et légumes de serre

À 75 % détenus par 12 grandes entreprises

Ce secteur a déjà doublé ses superficies dans les huit dernières années

64 hectares en 2010

123 hectares en 2018

Croissance visée

Estimée à 120 hectares

Coûts d’investissement : 3 à 4 M$ par hectare

Coûts d’investissement totaux : 360 à 480 M$

Nombres de projets estimés :

+/- 200 petits

+/- 150 moyens

+/- 15 grands

Soutien gouvernemental

Programme Transition énergétique Québec - aide financière depuis six ans ≥ 36 M$

Programme de rabais d’électricité MAPAQ - MF

- 40 % des investissements (max. six ans) ≤ 30,8 M$

- 40 % des investissements (max. six ans) ≤ 30,8 M$ Programmes MAPAQ

- PSI, IPV, Prime-Vert depuis cinq ans : 5,6 M$

- PSI, IPV, Prime-Vert depuis cinq ans : 5,6 M$ FADQ (prêts et garantie de prêts) : 97,2 M$ depuis cinq ans

Hydro-Québec : tarif photosynthèse interruptible

MEI-IQ par décret (prêts et garantie de prêts) : 34 M$ - Toundra, Lefort, Savoura

Budget 2020-2021 : 10 M$/an pour 5 ans

Source : Stratégie gouvernementale de développement des serres au Québec du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) de mai dernier

Les agriculteurs se préparent à mettre les bouchées doubles

Photo Simon Clark

Même si on ne risque pas de faire pousser des bananes ou des oranges québécoises de serre demain, l’industrie se prépare à redoubler d’ardeur pour nourrir les Québécois.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Le Québec pourrait produire plus, s’il y a de la demande

Photo Agence QMI, Pascal Dugas Bourdon

Si les consommateurs sont au rendez-vous, les agriculteurs québécois sauront répondre à la demande pour plusieurs produits, estime le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Les marchés publics ont la cote

Photo Diane Tremblay

Les marchés publics, les paniers bio et la vente à la ferme n’ont jamais été aussi populaires qu’au cours des derniers mois. La prise de conscience collective sur la nécessité d’accroître notre sécurité alimentaire gagne du terrain au Québec, dans un contexte de pandémie.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Un calendrier pour acheter les cultures d’ici

Photo Adobe Stock

L’Association des producteurs maraîchers du Québec met à la disposition des consommateurs un outil fort utile pour encourager l’achat local : un calendrier des disponibilités des fruits et des légumes cultivés chez nous.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Il faut miser sur les entrepôts

Photo Stevens LeBlanc

L’autosuffisance du Québec en pommes de terre est quelque chose de réaliste, selon la direction de Patates Dolbec, une entreprise de Portneuf. La recette du succès passe en partie par les entrepôts de conservation.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Plus de place dans les supermarchés

Photo Pierre-Paul Poulin

Les grandes chaînes d’alimentation canadiennes et même américaines ont de plus en plus d’appétit pour certains produits locaux.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Les grands investisseurs veulent mettre la main à la pâte

Capture d'écran

Déjà très présents en agroalimentaire, les grands investisseurs québécois veulent tous jouer un rôle pour accroître l’autonomie du Québec dans ce secteur clé.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Une bouchée sur la Californie

Photo Stevens LeBlanc

Depuis dix ans, les fraises du Québec se sont taillé une place enviable dans les supermarchés québécois en saison estivale, affirme la direction de la ferme Onésime Pouliot, avalant même les parts des produits californiens.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Du tofu québécois pour se nourrir

Photo Francis Halin

Une filière des protéines végétales pour pouvoir exporter du tofu « Fait au Québec » ? C’est le vœu de Ghislain Gervais, de Sollio Groupe Coopératif, qui regroupe les géants québécois du porc Olymel et de la volaille Exceldor, qui nous en parle.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Nouveaux tarifs d'électricité pour les serres de la province

Photo courtoisie

Profitant de la volonté du gouvernement Legault d’accroître le nombre de serres dans la province, Hydro-Québec tente de donner un coup de main tout en cherchant à accroître ses parts de marché.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

La demande pour les produits locaux s’accélère

Photo Diane Tremblay

La demande pour les paniers biologiques s’est accélérée à la ferme Les Jardins de la Chevrotière, à Deschambault-Grondines, près de Québec, avec l’arrivée de la COVID-19.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Après le papier de toilette, on note une pénurie de pots Mason

Photo Adobe Stock

La frénésie pour la mise en conserve s’est emparée de Chantal Ratté de Québec qui a préparé 110 pots Mason à partir des récoltes de son jardin. Cette activité semble plutôt populaire cet automne, car, sur les réseaux sociaux, on cherche désespérément des pots Mason.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Il faut éviter les erreurs du passé

Phto courtoisie, Jardinier-Maraîcher

En investissant massivement dans la culture de serre, sous prétexte de l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire, le gouvernement de François Legault risque de faire fausse route, craint l’agriculteur bien connu, Jean-Martin Fortier.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Le vent tourne enfin pour les producteurs de bœuf du Québec

Photo Diane Tremblay

En début d’année, le producteur de bœuf Patrick C. Collin de Saint-Nérée-de-Bellechasse était prêt à tout abandonner et à vendre sa ferme. Toutefois, avec la pandémie, le fermier sent que le vent tourne.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Difficile d’être entièrement autonomes

Photo Adobe Stock

L’Institut Jean-Garon croit à l’autosuffisance alimentaire partielle au Québec. La direction estime toutefois qu’il sera impossible d’atteindre une autonomie complète « comme au début des années 1900 ».

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Une « opportunité extraordinaire », selon le ministre de l’Agriculture

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Avec la pandémie, les Québécois ont été nombreux à prendre conscience de l’importance d’acheter québécois. Le gouvernement Legault entend maintenant saisir la balle au bond et mettre les bouchées doubles pour accélérer la marche du Québec vers l’autonomie alimentaire. Notre Bureau parlementaire en a discuté avec le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.