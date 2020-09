À bas les taxes pour des projets inutiles !

Je suis propriétaire d’une petite maison que je ne serai plus capable de garder pour cause de taxes trop élevées. Je suis complètement rendue à bout de ressources. Et voilà que le maire de Québec veut installer des tramways dans notre belle ville de Québec. Lorsque j’étais jeune, on a justement enlevé les tramways à Québec et ça avait alors fait le bonheur de tous. Ce tramway était très bruyant, et lorsqu’il y avait une panne d’électricité, il bloquait toujours dans la côte d’Abraham, et ça pouvait prendre des heures avant qu’il ne puisse repartir. Sans compter qu’il y a souvent eu aussi des enfants heurtés par les tramways. J’en ai donc vu des parents en pleurs, et marqués pour la vie par la perte brutale de leur enfant.

Dans notre secteur, les systèmes d’égout et les rues ont été refaits il y a environ 7 ans, et là il va falloir tout recommencer à cause de la venue du tramway. Et qu’est-ce que ça va faire selon vous ? Et bien logiquement, ça va faire considérablement augmenter les taxes.

Je reste convaincu que le maire ainsi que notre premier ministre, qui est d’accord avec ce projet soit dit en passant, veulent faire plaisir à leurs petits amis qui vont bénéficier des retombées de ce tramway, pendant que les petits propriétaires, eux, vont aboutir avec une hausse de taxes épouvantable.

Nous n’en voulons pas de ces tramways. Actuellement les autobus articulés font très bien la job et sans faire de bruit. Pourquoi ne pas garder le système de transport actuel qui est satisfaisant, au lieu de le changer et de dépenser l’argent des contribuables ?

Juliette

Loin de moi l’envie de statuer sur la valeur du projet de tramway de la ville de Québec comparativement à toute autre forme de projet dans le cadre de l’instauration d’un réseau de transport structurant dans cette ville. Mais pour répondre à l’une de vos préoccupations concernant le bruit, je dirais que les tramways d’aujourd’hui n’ont rien à voir avec ceux d’autrefois. Dans la ville de Bordeaux en France où on en a installé un que j’ai eu l’occasion de prendre, on a été obligé d’y installer une sonnerie qui retentit aux intersections pour prévenir les voitures et les piétons tant le tramway est silencieux.

Si on se fie à un article de Rémi Nadeau dans l’édition du Journal du dimanche 23 août, la partie n’est pas gagnée pour le tramway « En 1917 les citoyens de Québec n’ont pas voté pour le tramway. Il faut que le tunnel et le tramway soient arrimés pour éviter les doublons dans la partie souterraine afin de répondre aux besoins des gens de Québec... La CAQ et la ville ont le devoir de s’entendre. »