Billie Eilish s'en prend aux fêtards irresponsables

Billie Eilish a pris pour cible les jeunes qui continuent de se rassembler pour faire la fête pendant la pandémie de COVID-19.

La chanteuse de 18 ans a fait part de sa colère à l'encontre de ceux qui ne prennent pas la maladie au sérieux dans une publication Instagram, notant qu'elle a strictement suivi les protocoles de mise en quarantaine depuis que le virus est arrivé aux États-Unis en mars.

«C'est drôle de voir que je n'ai pas pris mes meilleurs amis dans mes bras depuis six mois et que vous êtes tous là à faire la fête. C'est drôle», a-t-elle écrit dans ses Stories Instagram.

Ce n'est pas la première fois qu'elle s'en prend aux jeunes qui font la fête au milieu de la pandémie. En avril, la lauréate d'un Grammy avait appelé à une plus grande prise de responsabilité.

«J'ai vu beaucoup de jeunes dans le monde, partout, aller en boîte, aller à la plage ou simplement sortir et traîner, et c'est vraiment irresponsable», avait-elle déclaré à l'époque.

Elle et Finneas, son frère et collaborateur musical, respectent les protocoles d'auto-quarantaine et de distanciation sociale de près.

Ils ont ainsi décidé de ne pas sortir son deuxième album tant que le public ne pourra pas à nouveau faire la fête en toute sécurité.

«L'album de Billie et mon album ne seront pas des disques tristes sur le COVID, a déclaré Finneas au journal australien Herald-Sun. J'ai un fort désir de ne pas les sortir pendant la crise de COVID-19. C'est le disque du vaccin! Je veux que ce soit l'album sur lequel tout le monde danse dans la rue», a-t-il lancé.