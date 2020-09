Comment battre Trump dans le débat de mardi soir

Le face-à-face sera historique comme celui qui opposa Nixon à Kennedy en 1960 dans le tout premier débat présidentiel télévisé.

La performance lamentable de Nixon, l’air nerveux et sournois, lui a sans doute coûté la présidence. Devant un Kennedy limpide à l’élocution facile, Nixon s’empêtrait dans une syntaxe bizarre qui le faisait trébucher de plus en plus à mesure que le débat avançait. Kennedy a gagné la présidentielle – mais à peine. Sa victoire, extrêmement étroite de 1960, aurait été volée, par sa machine électorale dans l’Illinois où les Démocrates se seraient assurés du soutient du parrain de la mafia de Chicago, Sam Giancana avec qui Kennedy a partagé une maîtresse. Soixante ans plus tard, c’est l’avenir même de la démocratie aux États-Unis qui est en jeu cette fois.

Biden fait face à un être sans foi ni loi, spécialiste de l’intimidation, mentalement troublé qui ignore les normes de la décence, un menteur compulsif obsédé par son moi narcissique. Un avantage de Biden est d’être beaucoup plus aguerri que Trump pour des débats télévisés. Il vient d’en faire une douzaine lors des primaires démocrates où il a vaincu deux douzaines d'opposants.

Il doit reprocher à Trump – c’est lui le président! – sur toutes les calamités qui affligent présentement les Américains: une économie brutalisée par la pandémie, des bouleversements sociaux et raciaux et une nomination controversée à la Cour suprême qui va encore davantage diviser le pays. Il ne lui sera pas difficile de démontrer que Trump est, au moins en partie, responsable de ces problèmes par sa négligence et que son incompétence le rend incapable de les gérer.

Trump et ses proches ont passé l'été à se demander si «Sleepy Joe» (Joe l’endormi) était apte à devenir président et à l’accuser d'éviter les débats afin de ne pas être mis dans l’embarras par Trump. Il s’est peut-être lui-même tendu un piège en s'attaquant sans cesse à l'âge et aux capacités mentales de Biden. Ses attaques soutenues contre les capacités cognitives de Biden le rendent vulnérable à une riposte virulente si jamais c’est lui dans le débat qui s’empêtre dans ses contradictions: il présente Biden, comme étant à la fois astucieusement manipulateur et irrémédiablement sénile.

Les deux candidats passent actuellement des heures à se préparer, «coachés» par des experts. Pour Joe Biden, ça va être déterminant. Il doit montrer non seulement qu’il peut tenir tête au matamore de Queens, mais qu’il le domine aisément. Comment faire? J’espère que des psychiatres, au fait du dossier Trump le conseille. À eux devrait s’ajouter, selon moi (si ce n’est pas encore fait), l’équipe de scénaristes d’émission humoristiques Saturday Night Live habitués à parodier Trump et à montrer le ridicule du personnage. À l’aide de ces farceurs professionnels, Biden pourrait développer un style humoristique audacieux contre avec le bouffon de la Maison-Blanche, la cible idéale.

L’agresser verbalement dès le début du débat afin de le désarçonner: Trump you’re an ignorant liar (Trump t’est un menteur ignorant). Biden devrait préparer des blagues dramatisées qui ridiculisent Trump dans l'exploration comique de ses récentes déclarations ou situations présidentielles en prenant les téléspectateurs pour témoin.

Le spectacle serait hilarant. Je vois déjà Trump l’air dépité, balbutiant, ne sachant trop quoi répondre aux attaques désopilantes, mais cruelles de Biden qui pourraient demander la collaboration d’Alec Balwin. À SNL, il a parodié magistralement Trump dans des débats présidentiels et dans un sketch mémorable sur l’affaire "grab them by the pussy".

Biden devrait s’inspirer des plus fameux duos comiques. Lui étant le personnage intelligent et rationnel. Trump n’aura lui qu’à jouer son rôle habituel de clown inculte, outrancier et désordonné tant admiré par ses partisans.