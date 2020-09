Dix activités à faire lors des Journées de la culture

Exceptionnellement, les Journées de la culture, qui se déroulent habituellement durant une fin de semaine, se déploieront durant un mois, en raison de la pandémie. Voici dix activités avec des volets participatifs et d’autres en ligne offertes jusqu’au 25 octobre.

Initiation au mapping vidéo

Présentée parallèlement à l’exposition Histoire de pêche, cette activité permet aux participants de raconter une histoire de pêche en images. Le produit fini sera projeté, en soirée, sur un mur extérieur du Musée. Les vidéos seront aussi, plus tard, mises en ligne.

Musée de la civilisation, 3 octobre, 10 h 30 à 11 h 45 ; 13 h 15 à 14 h 30 ; 15 h 15 à 16 h 30

Courts métrages

La coopérative Spira propose quatre courts métrages indépendants, que l’on peut voir en ligne, et qui mettent en valeur les métiers du cinéma. On pourra visionner Les vaisseaux du destin (25 septembre au 1er octobre), Acadiana (2 au 8 octobre), Bonfires (9 au 15 octobre) et Roseline comme dans les films (16 au 25 octobre). La mise en ligne se fera à 9 h, le matin de la première diffusion, sur la page Facebook de Spira. Il y aura ensuite une discussion en ligne, à midi, avec un des artisans du film présenté.

Faire du théâtre : une histoire de collaboration

Marie-Hélène Gendreau, comédienne, metteuse en scène et directrice artistique du Théâtre Périscope, parlera théâtre, lors d’une causerie qui se déroulera dans la salle de spectacle de l’avenue Salaberry. Il faut réserver sa place en écrivant un courriel à l’adresse billetterie@theatreperiscope.qc.ca ou par téléphone au 418-529-2183.

Théâtre Périscope, 13 et 14 octobre, 16 h à 19 h

Atelier de slam

Le Moulin Marcoux de Pont-Rouge propose une initiation au slam de poésie. Une occasion de casser la glace et d’essayer cette forme d’art en compagnie du slameur Thomas Langlois. On peut s’inscrire à lepointdevente.com/billets/mcx200909002/

Moulin Marcoux, 30 septembre, 19 h

Jazzy Mama

Photo courtoisie, Imane Benhacine

Jazzy Mama animera la Place des Dudes, sur l’avenue Moncton, dans la Haute-Ville, avec un spectacle participatif et des instruments de musiques rares et des styles variés. Elle fera aussi chanter les gens

Avenue Moncton, les 27 septembre, 4, 11, 18 et 25 octobre, 16 h à 18 h

Fenêtre ouverte sur le patrimoine aux Ursulines

Une série de capsules vidéo présente les coups de cœur des membres du Pôle culturel du Monastère des Ursulines. Ces capsules sont en ligne sur la page du Pôle culturel du Monastère des Ursulines.

30 septembre, 7, 14 et 21 octobre, 12 h 30, en ligne

D’orgue en orgue 2020

Photo Agence QMI, Rene Baillargeon

Richard Paré, l’organiste en résidence du Palais Montcalm, dévoile les secrets de l’orgue Casavant du Palais Montcalm. L’instrument de musique fabriqué à Saint-Hyacinthe compte 2846 tuyaux. On accède à ce document vidéo à l’adresse palaismontcalm.ca/orgue2020.

Palais Montcalm, les 2, 9, 16 et 25 octobre, en ligne

Découvrir les musées du Québec

La Société des musées du Québec et le Musée Pointe-à-Callière proposent une séance d’information sur les différentes façons de visiter virtuellement des expositions dans les musées du Québec. On accède à cette conférence à l’adresse journeesdelaculture.qc.ca/activites/decouvrir-les-musees-du-quebec-depuis-son-canape

30 septembre, 19 h, en ligne

Jeux de société

Photo courtoisie

Jacques-Dominique Landry raconte comment lui est venue l’idée du jeu de société Nouvelle-France et les étapes de création jusqu’à la mise en vente en magasin. On peut assister à cette activité par la page Facebook de la municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth ou sur le site st-evariste.qc.ca par l’onglet Journées de la culture.

14 octobre, 19 h, en ligne

Tricot pour les nuls

Myriam Busque propose un atelier en ligne sur le tricot où elle dévoilera des trucs et des astuces. On peut assister à cette activité par la page Facebook de la municipalité de Saint-Évariste-de-Forsyth ou sur le site st-evariste.qc.ca par l’onglet Journées de la culture.

5 et 21 octobre, 19 h, en ligne

►On peut consulter la liste de toutes les activités des 24e Journées de la culture à l’adresse journeesdelaculture.qc.ca.