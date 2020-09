Justin Williams sera patient une fois de plus

L’attaquant des Hurricanes de la Caroline Justin Williams n’a toujours pas pris de décision quant à son avenir, et une fois de plus, il pourrait y réfléchir durant quelques mois. Une chose est sûre, s’il prend part à une autre saison, ce sera avec la formation de Raleigh.

Celui qui fêtera son 39e anniversaire de naissance le 4 octobre avait fait la même chose lors de la dernière saison. Après avoir contemplé l’option de prendre sa retraite durant un certain temps, il avait finalement décidé de se joindre aux Hurricanes en janvier afin de terminer la saison avec eux. En 20 matchs avant que la Ligue nationale de hockey suspende ses activités en raison de la COVID-19, Williams avait récolté 11 points. Il a amassé un seul point en sept matchs éliminatoires.

Les «Canes» sont ouverts à tous les scénarios concernant le vétéran patineur.

«C’est la même chose que l’année dernière, a indiqué le directeur général Don Waddell au quotidien Raleigh News & Observer, jeudi. Il va nous dire ce qu’il veut faire et quand il veut le faire.»

«Je n’ai pas abordé ce sujet avec Justin, a révélé l’agent du joueur, Thane Campbell. Je le laisse tranquille pour l’instant. Il va prendre tout le temps dont il a besoin. Je vais lui en parler quand le temps sera venu.»

Askarov, un choix tentant

Même si les Hurricanes pourront compter sur les services de Petr Mrazek et James Reimer devant leur filet, les contrats des deux gardiens viendront à échéance au terme de la saison 2020-2021. Waddell pourrait donc être intéressé à sélectionner le portier russe Yaroslav Askarov avec leur 13e sélection, mais il ne souhaite pas révéler ses cartes trop rapidement.

«Nous ne sommes pas opposés à l’idée de prendre le gardien avec le 13e choix, a mentionné Waddell. Ça dépend de qui d’autre est disponible. Si tu choisis dans le top neuf ou dix, c’est un gros risque parce qu’il y a plusieurs bons joueurs de disponibles. Plus la première ronde va avancer, plus il s’agira d’un bon pari.»

En plus de cette importante décision, Waddell aura du pain sur la planche s’il veut garder la plupart de ses joueurs, puisque Sami Vatanen et Trevor van Riemsdyk pourraient devenir joueurs autonomes sans compensation le 9 octobre, alors que Warren Foegele et Haydn Fleury seront, quant à eux, joueurs autonomes avec compensation.