La vie nous sauve parfois de nous-mêmes

Je souhaiterais aider G.N., la signataire d’une lettre, à qui vous tentez de remonter le moral. Cette fille se trouve devant ce qu’elle appelle « un autre échec de vie de couple » et s’en dit découragée, elle qui sortait d’une thérapie de deux ans et qui avait rencontré son amoureux juste avant la pandémie. Un type avec qui elle n’a jamais pu partager du temps de qualité, puisqu’ils n’ont eu que des rendez-vous virtuels pendant les mois de mars, avril et mai. Ben moi je lui dirais de se compter chanceuse qu’il l’ait quittée avant de rien entreprendre. Comme ça elle n’aura pas perdu son temps. Un gars aussi peu fiable, qui n’a même pas le goût d’essayer la vie à deux avec elle, ça ne vaut même pas la peine de pleurer ça !

Une qui a déjà donné à ce genre de type

J’espère qu’elle vous lira ce matin car elle avait besoin d’un sérieux coup de pouce pour retrouver un minimum d’estime d’elle-même. Sa fâcheuse tendance à se dévaloriser par rapport aux hommes qu’elle rencontre aurait besoin d’un bon coup de balai.