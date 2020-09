Le Heat rejoint les Lakers en finale

Le Heat de Miami a atteint la finale de la NBA en éliminant les Celtics de Boston 125 à 113 dans le sixième match de la finale de l’Association de l’Est, dimanche soir, dans la ville-bulle d’Orlando.

L’équipe floridienne a donc rejoint les Lakers de Los Angeles, qui avaient préalablement vaincu les Nuggets de Denver.

Pour revenir au Heat, il se retrouve en finale pour la première fois depuis la saison 2013 à 2014. À l’époque, le club avait baissé pavillon contre les Spurs de San Antonio, et LeBron James était un membre de leur équipe. Ce dernier est maintenant le leader de l’équipe californienne.

Dans le dernier match contre les Celtics, Bam Adebayo a été le meneur des vainqueurs. Il a amassé 32 points, 14 rebonds et cinq mentions d’aide. Il a été appuyé par Jimmy Butler et Tyler Herro, qui ont respectivement obtenu 22 et 19 points.

Chez les perdants, Jaylen Brown (26), Jayson Tatum (24), Marcus Smart (20) et Kemba Walker (20) ont tous inscrit au moins 20 points.