Le jusqu’au-boutisme, ça ira jusqu’où?

C’est sûr qu’on se fait des peurs. Il n’y a peut-être rien à sérieusement craindre de la menace de ne pas respecter l’ordre constitutionnel. La promesse de « détruire l’autre » n’est probablement qu’une figure de style pour montrer à quel point l’élection présidentielle nous tient à cœur. Sauf que certains prennent tout ça au sérieux et se préparent au pire.

Les courriels de la campagne Trump-Pence ne font pas dans la nuance. J’y suis inscrit. Vendredi dernier, par exemple, on nous faisait savoir que « les foules de protestataires de gauche vous détestent. Ils se moquent de vous pour vouloir redonner sa grandeur à l’Amérique. Ils veulent éliminer votre voix et DÉTRUIRE votre rêve américain ».

Plus tôt, en septembre, Donald Trump lui-même, apparemment, tenait à nous faire savoir à quel point il avait hâte d’affronter Joe Biden en débat afin « de le dénoncer pour le faible démocrate, amoureux d’ANTIFA (extrémistes de gauche) qu’il est ». Le courriel était intitulé « Regardez-moi DÉTRUIRE Joe Biden ».

En personne, il garde ce ton, pas d’hypocrisie là. Vendredi, à Atlanta, devant des gens d’affaires afro-américains, il s’en est pris au mouvement Black Lives Matter, en affirmant qu’il cherche « à détruire la famille nucléaire, abolir la police, les prisons, la sécurité aux frontières, les écoles et le capitalisme ». Tout un programme !

UN ENNEMI À ANNIHILER

On le sait tous, Trump n’a aucune retenue. Cela dit, les démocrates ne sont pas beaucoup plus fins quand ils décrivent la réélection du 45e président comme la disparition des États-Unis tels qu’on les connaît. Pour chacun, l’autre n’est qu’un cavalier de l’Apocalypse : la fin des temps approche.

Le président et son entourage vont toutefois puiser dans un vocabulaire guerrier qui a de quoi affoler. Son propre fils, Donald Junior, multiplie les vidéos sur Facebook et Twitter dénonçant des stratagèmes – sans fondement – de falsification d’élections. Et il appelle toutes personnes « able-bodied » (fortes et en santé) à rejoindre une « armée » de sécurité électorale pour son père.

Le problème, c’est que les tensions ont atteint une telle intensité que de nombreux Américains prennent ces propos tels quels... et se ruent vers les magasins d’armes.

« I NEED A FIREARM »

Semaine après semaine, des collègues à travers les États-Unis racontent que les ventes d’armes à feu dans leur coin de pays ont bondi depuis le début de l’année. Jamie Musser, propriétaire de Mussers Outdoors à Ephrata Township en Pennsylvanie, n’en finit pas de remplir ces étalages d’armes et a été forcé d’imposer une limite à l’achat de munitions par client.

Même constat par Denine Timlin de Smoke’n’Gun à Mount Vernon dans l’État de New York qui a vu s’envoler un certain type de fusil à pompe, facile à manipuler. Le fabricant qu’elle a contacté pour renouveler son stock lui a répondu que la demande était telle que sa commande n’allait pouvoir être remplie... qu’en 2023.

Pour Ryan Tarkowski de la police d’État de la Pennsylvanie, « la pandémie, les manifestations, les émeutes et l’élection présidentielle peuvent toutes être des facteurs » dans cet assaut des vendeurs d’armes.

Il ne faudrait qu’une étincelle pour enflammer la poudrière. Et à voir certains jouer avec le feu ces jours-ci, on se dit – épouvantés – que ce n’est qu’une question de temps.

Politique présidentielle & armes à feu

Hausse des ventes d’armes dans les «États stratégiques», 2019/2020

Arizona : + 84,5 %

Caroline du Nord : + 114,5 %

Floride : + 59,4 %

Michigan : + 114 %

New Hampshire : + 78,9 %

Pennsylvanie : + 27,7 %

Wisconsin : + 66,6 %

(Source : FOX News)