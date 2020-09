Le nationalisme branlant

Une poignée de dollars à l’OQLF pour engager quelques inspecteurs supplémentaires qui peineront à faire respecter la loi 101.

Une montagne de dollars pour l’Université McGill et le Cégep Dawson qui favoriseront l’anglicisation de la métropole québécoise.

Plus de 750 M$ octroyés aux institutions anglophones pour s’agrandir contre un maigre 5 M$ pour protéger la langue française.

Loin d’assurer notre survivance, le nationalisme de la CAQ gomme notre disparition tranquille !

Illusionnistes au pouvoir

Comme Justin Trudeau, François Legault, dans sa quête du pouvoir, a bénéficié de l’horreur que la population avait pour son prédécesseur.

Ambitionnant d’être premier ministre, monsieur Legault n’a pas hésité à verser dans le clientélisme électoral et à renoncer à ses idéaux. Tout au moins à les maquignonner !

Repoussant la quête d’indépendance, il s’est drapé d’un nationalisme prétendument pour assurer la défense de la culture québécoise et élargir le champ des compétences du Québec.

Pour les nouvelles compétences, il demeure en attente d’Ottawa qui se montre plutôt inflexible.

Plus dramatique, dans ses propres champs de compétence, il peine à assurer la défense et la promotion du caractère distinctif du Québec caractérisé par la langue, la culture et la laïcité.

Le ministre responsable de la langue française, Simon Jolin-Barrette, nous a gratifiés d’une grande sortie publique pour faire croire au renforcement de la loi 101.

En parallèle, Québec agrandit un cégep et une université anglophones neutralisant alors grandement les effets de la loi 101.

Les vraies solutions passeraient par l’extension de l’application de la loi 101 dans les cégeps et un financement des institutions anglophones à hauteur de leur poids historique, soit 7 ou 8 % du budget global consacré à l’éducation.

Préférant entretenir les mirages, les caquistes servent le discours que leur clientèle nationaliste veut entendre tout en posant des actions qui ravissent leur électorat fédéraliste.

Malheureusement, le carriérisme politique génère beaucoup de contorsions chez ces maîtres de l’illusion !

Sans issue ?

On peut douter de plus en plus de la réelle capacité de la CAQ à protéger adéquatement les aspirations de la nation québécoise à l’intérieur du Canada.

Quant aux libéraux, leur histoire passée nous confirme que l’identité québécoise est encore plus en péril avec eux.

Québec solidaire se tortille de la même façon que les caquistes entre ses électorats indépendantiste et fédéraliste. Ceux-ci sont réunis essentiellement autour d’un projet social fondé sur un grand interventionnisme de l’État, quitte à sacrifier les aspirations nationalistes.

Du côté péquiste, on cherche un chef. Les mauvais choix n’ont pas manqué dans un passé récent et on ressent peu d’engouement pour la présente course.

Si on met de côté l’utopie d’une nouvelle formation politique vouée à l’indépendance, le PQ se révèle l’ultime bouée de sauvetage pour la consolidation de l’identité québécoise.

Le prochain chef devra cependant être moins jongleur avec les finalités nationalistes et sociales, car la principale tare de ce parti est son déficit de crédibilité au regard de ses propres fondements.