L'urgence de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont déborde

La fréquentation à l'urgence de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal est si prononcée que les autorités ont demandé dimanche à la population de l’éviter.

Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal a mentionné par communiqué que l'achalandage est «inhabituellement élevé», sans fournir d’autres explications.

Dimanche, le taux d’occupation des civières à cette urgence s’établissait à 141 %. Seul l’Hôpital de Verdun faisait pire, à 154 %, sur l'île de Montréal.

Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal a souligné qu'il existe d’autres solutions que d’aller à l’urgence pour consulter un professionnel de la santé rapidement. Il invite ceux avec des problèmes de santé mineurs à se rendre à une clinique médicale ou à contacter leur médecin de famille.

«Nous demandons à la population de l'Est de Montréal de se rendre à la Clinique Chauveau (5455 Chauveau) ou dans une clinique mobile et non à l'hôpital pour passer un test de dépistage de la COVID-19. Rappelons que les personnes qui présentent des symptômes d'allure grippale, de gastroentérite ou s'apparentant à la COVID-19 peuvent également composer le 514 644-4545 pour être dirigées vers la bonne ressource», a précisé le CIUSSS.