Pérez sauve les meubles...

Même si on l’a récemment avisé que ses services au sein de l’écurie Racing Point n’étaient plus requis l’an prochain, Sergio Pérez a gardé ses bonnes vieilles habitudes.

Grâce à la brillante quatrième place du Mexicain au Grand Prix de Russie de F1 dimanche, son équipe a pu engranger des points précieux au classement des constructeurs.

D’autant plus qu’il ne fallait plus compter sur la contribution de son coéquipier Lance Stroll, dont la course s’est achevée dans le mur avant même que le premier tour ne soit complété.

Après s’être élancé de la quatrième place, Pérez s’est battu courageusement pour la conserver. Encore une fois au profit d’une course intelligente.

Même si sa monoplace était chaussée de gommes tendres quand les feux rouges se sont éteints, il a pu parcourir les 20 premiers tours sans s’arrêter.

Pérez est passé maître dans l’art de ménager l’état de ses pneus.

« Je suis très heureux de ma prestation, s’est-il exclamé. J’ai peut-être connu un mauvais départ [en perdant deux positions], mais tout s’est bien passé par la suite. Cette quatrième place était le meilleur résultat que nous pouvions obtenir. »

Un autre accident

Stroll, lui, ne gardera pas un bon souvenir de sa quatrième présence au circuit de Sotchi. Pour un deuxième Grand Prix consécutif, il est contraint à l’abandon après avoir été impliqué dans un accident.

Après un bon départ où il est passé de la 12e à la 7e place, Stroll s’est fait percuter par la Ferrari de Charles Leclerc.

Si les commissaires n’ont pas jugé que le Monégasque méritait une sanction, Stroll, lui, avait une tout autre version des faits après avoir consulté la reprise vidéo.

« Je suis surpris qu’il n’ait pas été pénalisé », a souligné le pilote québécois qui n’a rien à se reprocher. Il faut comprendre que ce genre d’incident peut effectivement survenir au premier tour.

« Je lui ai laissé beaucoup de place, a fait valoir Stroll, et il aurait pu éviter le contact en n’allant pas aussi loin en sortie de virage. Je suis déçu qu’un comportement aussi imprudent de sa part nous empêche d’obtenir une bonne position à l’arrivée. »

Ce qu’il faut retenir

Barrichello félicite Räikkonen

Si Lewis Hamilton, troisième au Grand Prix de Russie, n’a pas été en mesure d’égaler le record de 91 victoires détenu par Michael Schumacher, le vétéran Kimi Räikkonen, lui, a rejoint dimanche le Brésilien Rubens Barrichello pour le plus grand nombre de départs en Grand Prix avec 323. Le Brésilien, aujourd’hui retraité, a profité de l’occasion pour féliciter le Finlandais qui s’est classé au 14e rang hier, à un tour du vainqueur Valtteri Bottas. « Bienvenue dans le... 323 », s’est exprimé Barrichello dans un message adressé à Räikkönen sur les réseaux sociaux. « Je pense honnêtement que c’est plutôt 326 participations dans mon cas, mais peu importe, tu vas surpasser ce plateau d’ici à la fin de la saison. »

Barrichello a aussi tôt fait de rappeler à Räikkönen qu’un autre pilote pourrait dépasser cette marque. Il s’agit de Fernando Alonso (3e au tableau avec 312 départs), qui effectuera sa rentrée en 2021 avec l’écurie Renault et dont le contrat est d’une durée de deux ans.

Une formalité pour Schumacher ?

Avec deux autres podiums à sa fiche en Russie, dont une victoire samedi, Mick Schumacher a accentué son avance en tête du championnat de la Formule 2 avec seulement deux étapes à disputer.

De quoi alimenter davantage les rumeurs selon lesquelles le fil de Michael sera bel et bien titulaire d’un volant l’an prochain en F1.

De toute évidence, l’écurie Alfa Romeo pourrait sous peu annoncer son embauche. Reste maintenant à savoir qui de Räikkönen ou d’Antonio Giovinazzi sera libéré pour lui faire de la place.